Salvador Ichazo è sempre più vicino a lasciare il Torino per trasferirsi in Colombia, più precisamente al Deportivo Calì. La società sudamericana ha ora presentato una vera e propria offerta al Torino di 700.000 euro, 300.000 euro in meno rispetto a quanto chiedeva la società granata: la distanza tra domanda e offerta quindi c'è, ma non sembra incolmabile.



Il Torino per l'acquisto di quello che adesso è il suo terzo portiere dal Danubio (Ichazo nelle gerarchie è infatti dietro sia a Sirigu che a Milinkovic-Savic) aveva speso 1 milione di euro, una cifra che ora vorrebbe recuperare vendendolo al Deportivo Calì. Nel caso di cessione di Ichazo il Torino non sembra interessato ad acquistare un altro estremo difensore: sarà il Primavera Domenico Coppola a essere promosso come terzo portiere.