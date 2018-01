Con l'arrivo di Walter Mazzarri al posto di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Torino, in casa granata sono anche cambiati gli obiettivi di mercato. Ora la priorità per il presidente Urbano Cairo e per il direttore sportivo Gianluca Petrachi è quella di portare sotto la Mole un esterno e tra gli obiettivi di mercato c'è Diego Laxalt del Genoa.



Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il Torino sarebbe in possesso della chiave necessaria per fare sbloccare la trattativa con il Genoa: Afryie Acquah. Il mediano ghanese piace ai rossoblù e potrebbe quindi essere inserito nella trattativa per Laxalt. D'altronde, con l'esonero di Mihajlovic, il centrocampista africano non è più un incedibile.