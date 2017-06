Marcos Cafu, ex terzino della Roma Campione d'Italia, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino in cui ha parlato dell'addio a calcio di Totti e delle prospettive del club giallorosso per la prossima stagione. Queste le sue parole:



Come vede la Roma il prossimo anno?

“Al momento vedo ancora la Roma come vera anti-Juve in campionato. Ci sarà solo fa vedere l’impatto che potrà avere Di Francesco. Da ex romanista, ovviamente, mi auguro che il nuovo tecnico faccia bene”.



Ha sentito Totti dopo il suo addio alla Roma?

“Ho visto l’addio in tv ed è stato molto emozionante”.



Cosa ne pensa?

“Nella nostra vita dobbiamo prendere delle decisioni e lui ha preso la decisione di smettere di giocare. Francesco è un ragazzo intelligente e sa benissimo quello che deve fare. Se ha capito che è il momento di lasciare il calcio lo dobbiamo solo ringraziare per quello che ha fatto per il calcio italiano e mondiale. Sarà sempre un campione”.



Ma secondo lei smette per davvero?

“È un bel punto interrogativo. Non so se smetterà davvero. Credo che solo lui possa rispondere a questa domanda. Io posso solo dire che ha il calcio nel sangue e secondo me resterà nel mondo del calcio”.