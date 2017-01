Si presenta Gabriel, nuovo portiere del Cagliari arrivato in prestito dal Milan, le sue parole in conferenza stampa: "Sono molto contento di essere qui ed anche l'impatto è stato ottimo. Voglio aiutare i miei compagni a vincere. Peccato per la partita contro il Milan, c'è stata un po' di sfortuna, ma la squadra è in salute e si vede. Da piccolo ero attaccante? Vero, ma del resto in Brasile tutti iniziano così. Poi mi sono gradualmente avvicinato al ruolo di portiere, anche incuriosito dal fatto che avesse una maglia di colore diverso. Il Genoa? Domenica avremo una partita tosta contro una squadra altrettanto tosta. Dovremo mostrare attenzione fin da subito. Posso dire che il gruppo mi sembra molto unito, non vedo malumori. I miei modelli sono Dida e Julio Cesar. Da piccolo mi sono ispirato a loro. Poi ho avuto il grande onore di giocare con Neymar, un campione fantastico perché fa tutto con naturalezza. La scelta di Cagliari? Tutti mi hanno parlato benissimo dell'ambiente e mi hanno detto che sarebbe potuta essere per me un'esperienza importante. Pure Storari, che ho incontrato durante le visite mediche, mi ha parlato molto bene di Cagliari. Io titolare? Lavoro per farmi trovare pronto, poi spetterà al mister decidere se scenderò in campo come titolare o no".