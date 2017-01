Il calciomercato, specie quello invernale, è imprevedibile e regala sempre colpi di scena. Ne è un esempio lo scambio tra Storari e Gabriel: Milan e Cagliari erano d'accordo su tutto, mancavano solo le firme poi il brusco stop. Motivo? Montella ha piena fiducia nel portiere brasiliano, più abile rispetto a Storari anche nel far ripartire l'azione con i piedi, una vera prerogativa della formazione rossonera.



I DETTAGLI - Dopo la cena di ieri sera, tra Giulini e Capozucca da una parte, Maiorino e Galliani dall'altra, la trattativa si è, nuovamente, incanalata sui binari giusti: manca solo l'ok dei cinesi, che non tarderà ad arrivare, per mettere nero su bianco. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, i due club sono adesso in riunione per limare gli ultimi dettagli: il Cagliari vuole inserire il diritto di riscatto per Gabriel ma l'affare si dovrebbe concludere in prestito secco. Assecondate, quindi, le volontà dei tuoi portieri che spingevano per questa soluzione. Storari è in arrivo a Milano e nel pomeriggio sosterrà le visite mediche. Manca pochissimo alla chiusura definitiva dell'affare, che segna anche la pace tra Milan e Cagliari dopo la tensione estiva relativa alla vicenda Mati Fernandez.