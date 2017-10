Cagliari-Benevento 2-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 9' Faragò (C), 93' Iemmello (rig.) (B), 95' Pavoletti



Cagliari (3-5-2): Rafael; Romagna, Ceppitelli, Pisacane (38' Capuano); Faragò, Cigarini (63' Ionita), Barella, Padoin, Miangue; Sau (79' Farias), Pavoletti. All. Lopez



Benevento (3-4-2-1): Brignoli; Antei, Djimsiti, Di Chiara; Letizia (80' Coda), Chibsah, Cataldi, Lazaar; Memushaj (72' Lombardi), Ciciretti (61' Viola); Iemmello. All. De Zerbi



Arbitro: Irrati di Pistoia



Ammoniti: 15' Di Chiara (B), 28' Faragò (C), 55' Cigarini (C), 76' Padoin (C), 83' Barella (C), 88' Pavoletti (C)