Diego Lopez, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista dell'impegno contro il Benevento: "Nonostante il risultato, siamo usciti dall'Olimpico a testa alta e sicuri del nostro cammino. Il Benevento arriverà carico in Sardegna ma noi lo siamo di più, la prestazione di domenica ci ha dato fiducia. Domani è una partita importante: vogliamo dimostrare al nostro pubblico che la squadra c'è e che ha bisogno del dodicesimo uomo in campo. Melchiorri è convocato: prosegue il suo percorso di recupero ma è importante che sia con noi. Nel mio Cagliari sono tutti importanti: non ci sono esclusi, solo letture diverse rispetto alle partite che affrontiamo. Sono positivo, la squadra ha dato segnali importanti: dobbiamo guidare il gioco, dare velocità alla manovra. Dessena ha bisogno di tempo per trovare la forma migliore ma nel lungo cammino del campionato sarà certamente utile alla nostra causa".