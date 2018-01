Massimo Cellino, ex presidente del Cagliari, ha parlato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport dei due allenatori avuti in rossoblù, Massimiliano Allegri e Diego Lopez, che stasera si affronteranno alla Sardegna Arena.



MAX E DIEGO - "Max lo mandai via per rabbia, perché aveva già la testa al Milan", spiega Cellino: "Invece dovetti licenziare Diego perché era troppo legato ai vecchi, che ormai parlavano tanto e correvano poco. Eppure restano tra i miei favoriti. E non solo come allenatori".



DIFFERENZE - "Allegri era avanti già da giocatore. Mi sorprende perché riesce sempre a migliorarsi, mettendosi in discussione anche nella tattica. Invece Lopez è uno stantuffo. In campo lavora benissimo, come un matto. A volte si intestardisce, ma noto che sta migliorando. A chi mi sento più legato? Con Allegri mi sento spesso, parliamo di tutto, non necessariamente di calcio. Con Diego ho meno contatti, ma avremmo potuto ritrovarci. L’avrei portato a Leeds, ma lui non parla inglese... Così come l’anno scorso non sono riuscito a tesserare suo figlio che è rimasto in rossoblù".



ALLEGRI ALLA JUVE - ​"Max ha sviluppato una capacità di adattamento fuori dalla norma. Ragiona da manager e fa il bene del club. A chi assomiglia? Non certo a Conte, direi ad Ancelotti. Con una differenza: Carletto è un grande nel rapporto umano con i calciatori, come Max. Forse Allegri ha qualcosa in più sul piano tattico".