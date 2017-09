Cagliari-Chievo 0-2 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 53' Inglese, 93' Stepinski



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Padoin (62' Faragò), Andreolli, Pisacane, Miangue; Dessena (46' Cigarini), Barella (69' Cossu), Ionita; Joao Pedro; Sau, Giannetti. All. Rastelli



Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Tomovic, Dainelli, Gamberini, Cacciatore; Rigoni (33' Hetemaj), Radovanovic, Castro; Birsa (76' Garritano); Pucciarelli (84' Stepinski), Inglese. All. Maran



Arbitro: Aureliano di Bologna



Ammoniti: 64' Pisacane (C), 69' Hetemaj (CH), 78' Castro (78')



Espulso: 84' Pisacane (C).