Cagliari-Genoa 4-1

Marcatori: 28' Simeone (G), 40' e 60' Borriello (C), 44' Joao Pedro (C), 64' rig. Farias (C).

Cagliari (4-3-1-2): Rafael, Isla, Capuano, Ceppitelli, Murru; Dessena, Tachtsidis, Barella (83' Munari); Joao Pedro (81' Salamon); Farias (75' Sau), Borriello. All. M. Rastelli.

Genoa (3-4-2-1): Lamanna; Izzo, Burdisso, Munoz; Edenilson, Cofie (58' Ninkovic), Cataldi, Laxalt (75' Lazovic); Rigoni, Ocampos (65' Pinilla); Simeone. All. I. Juric.

Arbitro: M. Fabbri di Ravenna.

Ammoniti: 33' Cataldi (G), 49' Capuano (C), 52' Joao Pedro (C), 65' Farias (C), 76' Rigoni (G).

Espulso: 79' Capuano (C) per doppia ammonizione.