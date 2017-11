Cagliari-Hellas Verona 2-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 6' Zuculini (V), 28' Ceppitelli (C), Faragò (C)



Cagliari (3-5-2): Rafael; Romagna, Ceppitelli, Andreolli; Faragò, Ionita (78' Farias), Cigarini (88' Dessena), Barella, Padoin; Pavoletti, Sau (64' Joao Pedro). All. Lopez.



Hellas Verona (4-4-2): Nicolas; Caceres (54' Valoti), Caracciolo, Heurtaux, Souprayen; Romulo, B. Zuculini, Fossati, Fares; Pazzini (83' Zaccagni), Cerci (69' Verde). All. Pecchia.



Arbitro: sig. Guida di Torre Annunziata



Ammoniti: 11' Caracciolo (V), 46' Rafael (C), 48' Zuculini (V), 74' Fares (V), 79' Valoti (V), 87' Cigarini (C)