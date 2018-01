è il posticipo della 20esima giornata di Serie A: LIVE su Calciomercato.com la moviola della sfida della Sardegna Arena, arbitrata da Gianpaolo Calvarese di Teramo.Arbitro:di Teramo (Paganessi-Tolfo), IV: Giua; Var: Banti, Avar: Marrazzo.Cross di Padoin, Bernardeschi tocca con la mano. Il diretto di gara non fischia, il VAR lascia correre. Il tocco di mani è netto.Proteste Cagliari sul gol della Juve: i sardi reclamano un fallo di Benatia su Pavoletti (gomitata) al limite dell'area bianconera. Sul capovolgimento di fronte arriva il gol di Bernardeschi.51' giallo anche per Bernardeschi, per un brutto intervento su Ionita.42' ammonito Matuidi, per un intervento in ritardo su Barella.: punizione dalla sinistra di Pjanic, Benatia colpisce al volo e segna, ma l'arbitro annulla per fuorigioco del difensore marocchino. Decisione giusta.