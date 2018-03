Cagliari-Lazio 2-2 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 25' Pavoletti (C), 35' aut. Ceppitelli (L), 74' Barella (rig.) (C), 95' Immobile (L)



Cagliari (3-5-2): Cragno; Romagna, Ceppitelli, Castan; Faragò, Ionita (67' Deiola), Barella (90' Dessena), Padoin, Miangue; Han (80' Farias), Pavoletti. All. Lopez



Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij (76' Nani), Radu; Basta, Parolo (64' Milinkovic-Savic), Leiva, Lulic, Lukaku (64' Felipe Anderson); Luis Alberto; Immobile. All. Inzaghi



Arbitro: Guida di Torre Annunziata



Ammoniti: 27' Immobile (L), 45' Lulic (L), 54' Leiva (L), 62' Ionita (C), 85' Deiola (C), 86' Radu (L)