Genoa-Cagliari 2-1

Cragno 6: un uscita di piedi su Lapadula prima del riposo è l'unico intervento di una gara passata a bagnarsi sotto la pioggia incessante. Incolpevole sui gol.

Andreolli 6: mestiere, esperienza ed anche maniere cattive per fermare le avanzate del Grifone. Ammonito, salterà per squalifica la sfida salvezza di domenica con il Verona.

Ceppitelli 6,5: nel tu per tu con Lapadula vince in maniera quasi imbarazzante, soprattutto quando l'italoperuviano prova a partire in velocità finendo inevitabilmente bruciato. Ammonito ad inizio ripresa, viene sostituto da Lopez.

(dal 64' Castan 6: quando entra lui il Genoa sembra aver già esaurito il grosso delle proprie potenzialità offensive. Lui ringrazia e si limita a mantenere la posizione).

Pisacane 6,5: tampona le folate avversarie con tempismo e lucidità, non scomponendosi mai.

Faragò 6: opposto a Laxalt, spinge poco sulla destra bandando più a contenere le possibili folate dell'uruguaiano. Però pennella sulla testa di Pavoletti la palla che il bomber stampa sul palo.

Dessena 6,5: anima e testa della compagine sarda. Spesso sempre sparire dal gioco ma è solo un'illusione: lui è sempre lì.

(dall'86' Deiola SV)

Barella 7: nonostante sia uno dei più giovani in campo ha la tranquilittà e la malizia di un veterano. Trasforma il rigore con una serenità ed una freddezza insospettabili.

Ionita 5: l'unico lampo di una serata buia lo regala quando si beve Biraschi nell'azione che Pavoletti non finalizza nel primo tempo. Prova a contenere lo strapotere di Hiljemark riuscendoci di rado.

Lykogiannis 5,5: qualche buono spunto nel complesso di una partita tutto sommato anonima.

Sau 5: prova ad aprire varchi nella retroguardia ligure mostrando però un eccessivo nervosismo che lo porta ad essere il primo iscritto sulla lista degli ammoniti, nonché il primo sostituito della gara.

(dal 61' Valencia 5,5: in mezzora abbondante il giovane colombiano si vede davvero poco)

Pavoletti 6,5: tocca due palloni e sfiora per due volte la rete. L'amico Perin gli nega il gol sotto la Nord con un colpo da gatto; nella ripresa ci riprova nell'altra porta ma angola troppo la mira facendosi fermare dal palo.



All. D. Lopez 6: il suo Cagliari spreca l'opportunità di togliersi dalle paludi della classifica nonostante una prova buona e coraggiosa. Dopo aver rimontato l'iniziale vantaggio ligure nel finale osa rischiando il sorpasso ma venendo beffato dal golazo di Medeiros. Le notizie peggiori per lui arrivano dalle ammonizioni rimediate da Andreolli e Ceppitelli. Entrambi diffidati, salteranno la delicata sfida in casa del Verona.