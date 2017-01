Cagliari-Bologna 1-1



​Rafael 6: attento sul tiro dal limite di Krafth in avvio di match, per il resto partita di ordinaria amministrazione. Non può nulla sul gol di Destro.



Pisacane 6,5: mai fuori posizione, bravo nelle diagonali e riesce a contenere le sgroppate di Krejci. Cala nella ripresa come tutto il Cagliari.



Ceppitelli 5,5: non è al meglio della condizione fisica e la sua prova ne risente. Sbaglia qualche passaggio di troppo e nel finale viene sostituito da Miangue.



(dal 78' Miangue 6: esordio in maglia rossoblu dopo il trasferimento dall'Inter per il giovane belga. Viene schierato sulla corsia mancina e si disimpegna con naturalezza.)



Alves 6: solita prestazione positiva per il centrale portoghese, che padroneggia negli ultimi 30 metri. Unica pecca: si fa prendere alle spalle da Destro nel gol dell'1-0.



Capuano 6: propositivo in fase di possesso, chiude bene ogni tentativo di Di Francesco.



Isla 6,5: primo tempo da incorniciare per il cileno. Durante la rirpesa scende d'intensità anche a causa di qualche problemino fisico.



Dessena 6: solidità e concretezza in mezzo al campo. Il capitano dei sardi si limita a fare le cose semplici, ma le fa in maniera egregia.



(dall'86' Salamon SV)



Tachtsidis 5,5: impreciso in alcuni appoggi elementari, spesso sbaglia la scelta della giocata. Serve un assist d'oro a Sau in avvio di ripresa, ma potrebbe incidere di più nella manovra della sua squadra.



Di Gennaro 6,5: torna titolare dopo l'infortunio e il gioco del Cagliari ne risente. Buone geometrie sulla trequarti, rischia anche di segnare in un paio di circostanze. Si conferma un giocatore fondamentale nello scacchiere tattico di Rastelli.



Sau 6,5: partita di sacrificio, viene schierato largo sull'out di sinistra. Nonostante tutto, è una costante spina nel fianco per la difesa felsinea. Il palo gli nega la gioia del gol al 16'.



Borriello 7: parte di buon piglio, fa a sportellate con Maietta e Oikonomou per tutti i 90'. In pieno recupero dà la zampata da vero bomber con una magistrale punizione dal limite dell'area.





Rastelli 6: deve fare i conti con le numerose assenze, ma il suo Cagliari gioca comunque un buon calcio. Ottima l'intuizione di schierare Sau al posto dell'infortunato Farias largo sull'out di sinistra, vera spina nel fianco per la difesa bolognese per tutto l'arco della gara.