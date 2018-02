Cagliari-Spal 2-0



Cragno 6,5: è sempre puntuale nelle uscite alte, si supera sul tentativo ravvicinato di Paloschi nel finale di gara.



​Andreolli 6: è il più in difficoltà dei tre centrali, soprattutto quando si trova in possesso palla.



​Ceppitelli 6,5: guida la difesa rossoblù con personalità e senza correre rischi.



​Castan 6,5: gara senza sbavature, si rende prezioso anche in fase di impostazione dalle retrovie.



​Faragò 6,5: va vicino al gol una zuccata messa in corner da Meret, è una costante spina nel fianco per la difesa della Spal.



Barella 6: altro giallo ingenuo, l'ennesimo che gli condiziona il resto della gara. Ancora una volta croce e delizia per i suoi.



(Dall'87' Dessena SV)



​Cigarini 7,5: prende per mano la squadra anche nei momenti di difficoltà. Si inventa un gol capolavoro che sblocca e indirizza la gara.



​Joao Pedro 5,5: torna a giocare dopo i quattro turni di squalifica e la sua prestazione ne risente.



(Dall'81' Ionita SV)



​Padoin 6,5: positivo l'apporto sia in fase offensiva che in quella difensiva.



​Farias 5,5: parte forte, si perde con il passare dei minuti.



(Dal 74' Sau 7: entra, segna e scaccia via i fantasmi. Ottimo segnale per Lopez in vista della seconda parte di stagione.)



​Pavoletti 6,5: viene braccato a turno dai centrali di Semplici, nonostante tutto il suo lavoro sporco spalle alla porta è preziosissimo.





All. Diego Lopez 7: deve fare i conti con i tanti cartellini gialli rimediati in avvio di gara dai suoi (al 25' tutti e tre i centrocampisti erano già finiti sul taccuino del direttore di gara), ma il suo Cagliari riesce ad archiviare con successo la pratica Spal senza correre troppi rischi. Più che azzeccato il cambio Sau-Farias che manda i titoli di coda al match.