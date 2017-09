Cagliari-Chievo 0-2



Cragno 5,5: blocca con sicurezza un'insidiosa conclusione di Inglese in avvio di partita, ma non può nulla sulla vincente incornata dello stesso attaccante gialloblù nella ripresa e nel successivo gol del 2-0



Padoin 5: confuso in fase difensiva e troppo timido quando si tratta di spingere, prestazione da dimenticare per il laterale rossoblù.



(dal 62' Faragò 5,5: entra nella ripresa per dare più spinta sulla fascia destra, ma si vede di rado nella metà campo avversaria.)



Andreolli 5: troppo molle la marcatura su Inglese in occasione del gol spacca partita. Deve fare i conti per quasi tutta la gara con una vistosa fasciatura sul capo in seguito al violento scontro con Rigoni.



Pisacane 5,5: è sempre l'ultimo ad arrendersi. Fa buona guardia dalle zone di Cragno e salva provvidenzialmente sulla linea di porta una palla destinata in fondo al sacco. Prestazione condizionata dall'espulsione per doppio giallo rimediata nel finale.



Miangue 5,5: parte forte spingendo sulla corsia sinistra fin dal 1' minuto, ma in fase difensiva è troppo svagato.



Dessena 5,5: non cerca mai la giocata sopra le righe e si limita al compitino. Rimane negli spogliatoi a fine primo tempo senza lasciare traccia.



(dal 46' Cigarini 6: prende subito per mano il centrocampo dei sardi con le sue geometrie e tempi di gioco, confermandosi imprescindibile nello scacchiere tattico di Rastelli.)



Barella 5,5: schierato in cabina di regia davanti alla difesa fa più fatica del solito.



(dal 69' Cossu 6: entra in campo e dà quella vivacità che era mancata al reparto avanzato rossoblù. Non basta però per evitare la sconfitta.)



Ionita 6: sfiora il gol con un bolide che mette i brividi a Sorrentino. La sua è gara fatta di corsa e sacrificio, ma con poca qualità.



Joao Pedro 5,5: il fantasista brasiliano è sottotono rispetto alle ultime uscite. Le punizioni calciate in malo modo dal limite dell'area sono la fotografia della sua prestazione.



Sau 5,5: sciupa la prima palla dell'incontro alla mezzora, quando di testa indirizza troppo debolmente tra le braccia di Sorrentino. Nella ripresa prova a pungere tra i centrali, ma i suoi tentativi non vanno a buon fine.



Giannetti 5,5: fa tanto lavoro sporco spalle alla porta, ma non trova mai il guizzo vincente dalle parti dell'area clivense.









All. Rastelli 5: la seconda sconfitta consecutiva - per giunta tra le mura amiche - deve essere un campanello d'allarme. I tanti acciaccati sono una piccola attenuante, ma da questo Cagliari ci si aspetta senza dubbio molto di più.