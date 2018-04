Sampdoria-Cagliari 4-1



Cragno 6,5: il tiro di Praet è difficile da intercettare, ma forse l'estremo difensore ospite è un po' lento ad andare giù. Rischia moltissimo con la sfera nei piedi sul pressing di Kownacki, incolpevole sugli altri due gol blucerchiati. Al 71' si distende bene su una sassata da fuori di Praet.



Castan 5: fatica tanto, come tutti i difensori ospiti. Non riesce a contenere la verve dei blucerchiati, e si fa pure ammonire per un intervento di frustrazione su Quagliarella.



(dal 45' Andreolli 5,5: prestazione più solida rispetto a quella del bell'ex Roma. Sfrutta il fisico per contenere gli attaccanti della Samp.



Ceppitelli 5: sbaglia l'anticipo su Praet, e il belga con una finta lo manda al bar. Perde – in concorso di colpa con Castan – Quagliarella in occasione del gol.



Pisacane 5: uno scivolone in difesa spalanca la strada della porta a Quagliarella, che però non riesce a superare Cragno. In bambola nell'azione del 2-0 dei padroni di casa, esce qualche minuto dopo.



(dal 32' Farias 6,5: Lopez dopo il raddoppio doriano passa ad una sorta di 4-3-1-2, abbassando Faragò e Padoin e inserendo il brasiliano come trequartista. Il primo sussulto rossoblù porta la sua firma, con un bel tentativo al volo che impegna Viviano. Almeno ci prova).



Padoin 5,5: i giocatori della Samp gli vanno via da tutte le parti. Migliora nel secondo tempo, ma non si vede mai a sostegno della manovra offensiva.



Barella 5: sempre lontano dal gioco, stende ingenuamente Torreira in area causando il rigore. Non riesce a creare neppure la superiorità numerica.



Cigarini 5: prova a dettare i tempi, ma predica nel deserto. Ingenuo ad allargare il gomito quando viene espulso, macchia una prestazione sufficiente con un errore che un giocatore della sua esperienza non deve commettere.



Ionita 5,5: tenta di spaccare la difesa della Samp con un paio di accelerazioni, ma ci riesce raramente. Si vede poco.



(dall' 80' Deiola s.v.: entra per provare a ristabilire l'equilibrio tattico dopo l'espulsione di Cigarini, ma la gara è già compromessa).



Faragò 5: anche lui soffre l'intraprendenza blucerchiata, anche se sul suo versante Sala spinge poco. Il raddoppio della squadra di Giampaolo però arriva da quella zona di campo. Si riscatta parzialmente con il bell'assist per Pavoletti.



Sau 5,5: è tecnico, ma la Samp lo ingabbia. Non si arrende, ma neppure riesce a incidere.



Pavoletti 6: nervoso, litiga con l'arbitro e con il pallone. Se prende qualche metro nell'area piccola però è letale, lo dimostra il movimento che vale il 3-1.





All. Diego Lopez 5: il Cagliari del primo tempo è una squadra che evidenzia davvero grandi difficoltà. I rossoblù sono fragili, disuniti, frastornati dalla qualità della Samp. Il passaggio al 4-3-3 rende più pericolosa la manovra, ma l'impeto dura soltanto una decina di minuti. Poi l'espulsione di Cigarini e il ritorno della Samp annichiliscono ogni speranza di una difficile rimonta.