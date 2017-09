Cagliari-Crotone 1-0



Cragno 6,5: neutralizza con sicurezza tutti i tentativi del Crotone. Sempre puntuale nelle uscite alte.



Padoin 6: sulla corsia di destra il Crotone sfonda poco o nulla, ma in fase di spinta potrebbe dare qualcosa in più.



Andreolli 5,5: qualche svarione di troppo in avvio di gara, cresce e acquisisce sicurezza con il passare dei minuti.



Pisacane 6,5: fa ottima guardia contro un cliente difficile come Budimir, al quale concede pochissime chance per fare male dalle parti di Cragno.



Capuano 6: attento e ordinato sulla propria fascia di competenza, è poco propositivo in fase offensiva.



Dessena 6: dà equilibrio al centrocampo isolano, sempre pronto a raddoppiare e dare una mano ai compagni in difficoltà. Prestazione solida per il capitano rossoblù.



(dal 58' Ionita 6: entra bene in partita, dando una mano ai suoi a portare a casa i primi tre punti della stagione.)



Cigarini 6,5: quantità e geometrie, quella del regista rossoblù è senza dubbio una prestazione di primo livello.



Barella 6,5: quando la palla transita tra i suoi piedi sembra in grado di accendere la luce in qualsiasi momento. Nonostante la giovanissima età, dimostra ancora una volta di essere un elemento indispensabile nello scacchiere di Rastelli.



Joao Pedro 7: serve un assist al bacio per la rete decisiva di Sau. È ispirato e si rivela come una costante spina nel fianco per la retroguardia calabrese. Nella ripresa sfiora il gol con un gran destro a giro.



(dal 71' Faragò SV)



Sau 7: è suo il primo gol nel nuovo stadio del Cagliari. Il folletto sardo sguscia alle spalle della difesa avversaria e batte Cordaz con estrema freddezza. Lascia il campo a quindici minuti dalla fine tra gli applausi del pubblico.



(dal 76' Farias SV)



Pavoletti 5,5: sfiora il gol dopo appena 20' in maglia rossoblù, ma deve fare i conti con i riflessi felini di Cordaz. Non è al meglio della condizione fisica e la sua prestazione ne risente.







All. Rastelli 6,5: buona la prima per il suo Cagliari nel nuovo stadio. Alla "Sardegna Arena" i rossoblù partono in sordina, ma dopo aver sbloccato la gara con Sau, prendono in mano le redini del gioco, mettendo in campo qualità e geometrie. Da rivedere alcune situazioni in fase di transizione difensiva.