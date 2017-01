Roma-Cagliari 1-0



Rafael 7: Sul gol di Dzeko non può nulla, ma è decisivo in almeno due occasioni: su un tiro di Perotti a tu per tu e su una conclusione dell'ex Nainggolan dalla distanza.



Pisacane 5,5: Soffre le discese di Perotti, a volte riesce a ostacolargli l'azione, molto più spesso no.



(dall'81' Faragò sv)



Ceppitelli 5: Sovrasta spesso di testa gli attaccanti giallorossi, ma palla al piede lascia spesso la porta aperta a Perotti quando scala al posto di Pisacane. In occasione del vantaggio giallorosso si perde Dzeko.



Bruno Alves 6,5: Un monumento al centro della difesa cagliaritana. Senso dell'anticipo e della posizione. Sicurezza.



Murru 5,5: Peres lo manda fuori giri soprattutto nella prima frazione di gioco, nella ripresa riesce a prendergli le misure.



Dossena 6: Prestazione sufficiente del centrocampista che dà il meglio di sé quando i ritmi si alzano e intensifica il suo pressing.



(dal 66' Joao Pedro 4: il suo ingresso in campo non cambia particolarmente le sorti della sua squadra finché non perde la testa e scalcia Strootman nel recupero)



Tachtsidis 5,5: Il piede è educato ma non fa della velocità di pensiero la sua cifra stilistica. Le ripartenze del Cagliari partono dai suoi piedi ma spesso sono inceppate.



Barella 6: Onesto mestierante nel centrocampo cagliaritano. Non brilla particolarmente ma mette legna in cascina.



Isla 5,5: Il meno ispirato del tridente offensivo rossoblù, rimane spesso fuori dalla manovra del Cagliari.



Borriello 6: L'unico punto di riferimento in attacco di una squadra che ha scelto di non prenderle prima di darle. Fa il lavoro sporco e non si lamenta.



Farias 6: Il folletto isolano crea non pochi grattacapi alla squadra di Spalletti con le sue accelerazioni improvvise, in particolare nei primi minuti della ripresa, quelli in cui il Cagliari prova a rendersi maggiormente pericoloso.



(dal 72' Sau sv)





All. Rastelli 6: L'approccio dei suoi alla gara è intelligente, lasciar sfogare la Roma limitando i danni per poi colpirla quando è più stanca. Tutto giusto nella teoria, ma quando il Cagliari si sveglia è troppo tardi.