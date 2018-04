L'allenatore del Cagliari Diego Lopez ha presentato in conferenza stampa la partita col Verona: "Abbiamo davanti una partita importante, come lo era all’andata. Sapevamo che era uno scontro importante già quando era uscito il calendario. Nel calcio non conta sempre giocare meglio per vincere, ci sono anche altre componenti che in questo momento sono importanti. Noi a Verona vogliamo fare una partita tosta, con tanta personalità. Il concetto è che vogliamo fare la nostra partita, non importa se spingendoci in avanti o aspettandoli dieci metri più indietro. Ci giochiamo tanto entrambe, sia noi che il Verona. Sappiamo a cosa andiamo incontro. La situazione ambientale di Verona rende questa gara ancora più particolare, noi dobbiamo essere intelligenti. I primi venti minuti saranno fondamentali per l’andamento della gara. I tre nomi per domani? Romagna, Padoin, Sau".



Sull'importanza degli scontri diretti: "Per salvarsi ogni punto è importante, a Genova ad esempio avremmo potuto vincere ma nel finale sarebbe stato meglio salvare almeno il punticino. Negli scontri diretti bisogna essere intelligenti, non far vincere l’avversario significa frenare una diretta concorrente. Domani c’è anche la gara fra Crotone e Bologna, bisogna contare tante cose ma a otto giornate dalla fine abbiamo un certo vantaggio e non siamo certo noi quelli che devono essere disperati. Domani dobbiamo andare in campo carichi e determinati. Dobbiamo rubare palla e andare a far male all’avversario, senza cincischiare".