Diego Lopez, allenatore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Rai Due al termine della partita persa dai suoi contro il Verona.



SULLA LOTTA SALVEZZA - "Noi abbiamo una squadra, abbiamo un vantaggio. Lavoriamo sempre guardando la classifica, sarà dura fino alla fine. Dobbiamo lottare, stanno andando bene tutti. Non bisogna lamentarsi".



SUL RITIRO - "La salvezza è il nostro obiettivo. Da martedì staremo insieme per concentrarci in vista dell’Udinese. Sarà fondamentali per noi. Diventa difficile parlare quando mancano tanti giocatori. L’importante è puntare su quelli che abbiamo, ci stanno mancando i risultati, oggi non meritavamo questa sconfitta. Non abbiamo mai smesso di guardare la classifica, anche gli altri stanno andando forte".



SUL RISCHIO ESONERO - "Il calcio è questo, il nostro mestiere è questo. Oggi abbiamo parlato con la società, ma non so cosa succederà".