Un'altra sconfitta, l'ennesima di un campionato negativo per il Cagliari targato Rastelli prima e Lopez poi. Il cambio di guida tecnica in principio aveva dato i suoi frutti, ma ora la stagione dei rossoblù sembra rivivere nuovamente lo spettro chiamato retrocessione. E i numeri non mentono affatto: con il ko di Genova, sono ben 17 le sconfitte patite dal Cagliari nelle 30 partite dell'attuale campionato. Statistiche disastrose, a maggior ragione se si considera che peggio dei rossoblù hanno fatto soltanto le ultime due in classifica, vale a dire Benevento e Verona. Ad incidere pesantemente su questo dato negativo sono le troppe reti incassate negli ultimi match: addirittura 16 in 6 partite. Cinquanta, invece, i gol subiti in tutto il torneo finora disputato. Il parziale delle ultime sei gare (quattro sconfitte, una vittoria e un pareggio) rischia di complicare ulteriormente il finale di stagione della compagine isolana, che potrebbe scivolare pericolosamente ad un passo dalla zona calda, quando mancano appena otto giornate dal termine del campionato.



A prescindere dal risultato finale, la prestazione contro il Genoa è stata però positiva rispetto alle precedenti uscite stagionali. Il Cagliari ha retto bene nella tana della squadra allenata dall'ex Ballardini, sfiorando anche il gol vittoria (vedi palo di Pavoletti), salvo poi capitolare a ridosso del 90' per via del capolavoro di Medeiros, bravo ad estrarre il classico coniglio dal cilindro. Ancora una volta, l'uomo in più per il Cagliari è stato quel Nicolò Barella che, a discapito della giovane età, si conferma il vero leader della formazione isolana. Grinta, carattere, quantità e qualità, sommate ad una forza di volontà che porta il gioiello classe '97 ad essere sempre l'ultimo ad arrendersi. Non solo: al "Ferraris" il centrocampista sardo ha impreziosito l'ennesima prestazione di livello con un importante record: con i suoi 6 gol nell'attuale Serie A è il più giovane centrocampista ad aver segnato più di 5 reti nei cinque principali campionati europei quest'anno. A questo punto una domanda sorge spontanea: come sarebbe oggi la classifica rossoblù senza le giocate e i gol di Barella?