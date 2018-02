Il tecnico del Cagliari Diego Lopez ha parlato alla stampa in vista del match di domani contro il Chievo: "Questa settimana abbiamo lavorato tanto per migliorare la fase di possesso, contro il Sassuolo avremmo potuto fare meglio. Domani ci aspetta una partita difficilissima, affrontiamo un Chievo affamato di punti. Loro sono una squadra con giocatori di esperienza, abituati a partite come quella di domani. Hanno un modo di giocare rodato. Chi al posto di Cigarini? Lo vedrete domani. Faragò ieri e oggi si è allenato in gruppo, mentre Romagna non ce la fa per una distorsione alla caviglia. Tre titolari per domani? Cragno, Barella e Joao Pedro". Su Han: "Han sta lavorando molto bene, presto avrà modo di darci una mano in campo".