"Non pensavo di giocare, ma ho sempre cercato di farmi trovare pronto, ho scoperto solo oggi che sarei sceso in campo". Senna Miangue, difensore del Cagliari, commenta in mixed zone la vittoria esterna in casa dell'Atalanta: "Siamo riusciti a disputare una grandissima prestazione da squadra, qui non sarà facile per nessuno. E' davvero importante chiudere l’ultima dell’anno con una vittoria così - spiega Miangue, espulso durante la gara - Sono molto deluso per il rosso, ma guardo avanti con soddisfazione ed entusiasmo, voglio restare in Sardegna. Il momento più difficile della nostra partita è stato alla fine, siamo calati e abbiamo rischiato di subire il pareggio, ma alla fine è andata bene".