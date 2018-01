Dopo la sosta invernale, torna finalmente in campo la Serie A, con il programma della 21esima giornata: il primo posticipo, dopo le gare del pomeriggio, è quello della Sardegna Arena tra il Cagliari di Diego Lopez e il Milan di Gennaro Gattuso, a lungo a rischio rinvio per il forte vento che ha colpito lo stadio del capoluogo sardo. I sardi sono reduci dalla contestata sconfitta casalinga contro la Juventus e vogliono centrare i tre punti in ottica salvezza, dato che la zona rossa dista solo cinque punti; i rossoneri invece arrivano dalla vittoria contro il Crotone ma soprattutto dalla qualificazione alla semifinale di Coppa Italia alle spese dell'Inter, che ha ridato fiducia e morale. Il sesto posto, valido per la qualificazione alla prossima Europa League, non fdista molto, mentre per la quarta piazza il discordo è molto complicato, ma il Diavolo ha il dovere di provarci, dando continuità ai propri risultati.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Il Milan è la squadra contro cui il Cagliari ha perso più partite in Serie A: per i sardi 38 sconfitte, con otto successi e 25 pareggi a completare il bilancio. Il Milan ha infatti perso solo una delle ultime 28 sfide di campionato con il Cagliari: 21 successi rossoneri e sei pareggi nel parziale. Il Cagliari ha vinto l’ultimo confronto interno con il Milan in A, dopo una serie di 12 partite casalinghe in cui i sardi avevano ottenuto solo cinque punti (7P). Il Cagliari ha concesso esattamente un gol nelle ultime quattro partite di campionato, ma ha perso tre di queste (1V). Nelle ultime quattro partite di A il Milan ha segnato due reti (solo il Crotone ha fatto peggio, con una), pur essendo la seconda squadra per numero di conclusioni totali (88, meno della sola Fiorentina) in questo parziale. Nelle ultime quattro trasferte di campionato il Milan ha alternato una sconfitta a un pareggio: 1-1 contro la Fiorentina nella gara esterna più recente. Il Cagliari è la squadra che ha concesso più gol nei 15 minuti iniziali di gara in questo campionato (sette), mentre il Milan è una delle uniche due, con il Sassuolo, a non aver ancora subito reti in questo intervallo. Nessuna squadra ha segnato meno del Cagliari su sviluppo di calcio piazzato in questo campionato: tre le reti da fermo per i rossoblu (due su corner, una su rigore). Leonardo Pavoletti ha segnato nell’ultima sfida con il Milan in Serie A, nell’ottobre 2016 con la maglia del Genoa: l’attaccante livornese ha realizzato tre degli ultimi sei gol del Cagliari in campionato. A secco da sette presenze, Suso non rimane per più partite senza segnare in campionato dal febbraio dello scorso anno.