L'opportunità imperdibile di salire(che non ha giocato ieri), la ricerca di Driesdel 100esimo gol in Serie A, la possibilità di portare a casa la decima vittoria consecutiva e, infine, la ricerca di Lorenzodel gol che manca in campionato ormai dal 23 dicembre. Il posticipo del lunedì del campionato di Serie A che vedrà ilospitare in Sardegna ilsembra già scritto in favore degli uomini di Maurizio, ma in casa azzurra sono certi che la gara contro i sardi rappresenti un'ostacolo da non sottovalutare.Per questo Sarri si affiderà alla miglior formazione disponibile confermando anche l'acciaccato Mario Rui lungo l'out di sinistra. Diego Lopez risponde invece con il classico 3-4-1-2 in cui Joao Pedro assisterà il duo Pavoletti-Sau. Occhi puntati su Barella uomo mercato anche per il Napoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (3-4-1-2): Rafael; Romagna, Ceppitelli, Castan; Faragò, Ionita, Barella, Padoin; Joao Pedro; Sau, Pavoletti.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.





DOVE VEDERLA - Cagliari-Napoli sarà trasmessa sia da Sky che da Mediaset Premium. Per Sky sarà visibile sui canali Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, mentre per Premium sarà visibile su Premium Sport e Premium Sport HD.