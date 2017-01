Il Cagliari insiste per Gabriel. L’addio di Marco Storari nel mercato invernale è ormai scontato: l’estremo difensore ex Juventus è ormai un separato in casa, al punto che per la sfida contro il Sassuolo non è stato convocato e che lo stesso presidente Tommaso Giulini si è rifiutato di parlare di lui. Rastelli aspetta un portiere di sicura affidabilità e Gabriel del Milan può essere il profilo giusto. Storari potrebbe fare il percorso inverso andando a fare il vice Donnarumma in rossonero.