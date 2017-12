Una delle imprese di giornata è la vittoria del Cagliari, in casa dell'Atalanta. Protagonista della gara, il portiere isolano Rafael: “Sapevamo di incontrare una squadra forte con giocatori importanti. L’Atalanta è in corsa su tre competizioni, sta recitando un ruolo di rilievo anche in Europa grazie a calciatori abituati a vincere. Siamo venuti a Bergamo disputando una grande prestazione, dobbiamo continuare su questa strada e dovrà servirci da stimolo per ripartire già dalla prima gara dell’anno prossimo – spiega il portiere cagliaritano in mixed zone – Il mister sceglie chi mandare in campo vedendoci in settimana durante l’allenamento, quello che conta è ottenere il risultato. La parata più bella? Quella nell’uno contro uno col Papu, lì per un portiere l’importante è restare fermi fino all’ultimo istante per non farsi beffare. Sono stato anche fortunato perché la deviazione è andata lontana. Abbiamo venti punti in classifica e siamo molto contenti”.