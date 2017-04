Massimo Rastelli ha parlato in conferenza stampa in vista dell'impegno di campionato del Cagliari contro l'Udinese: "Sarà una partita diversa da sabato scorso, affrontiamo un avversario che sta bene e che ha grande fisicità. Mi aspetto una gara difficile, ma mi auguro che i ragazzi la interpretino come una settimana fa. La prestazione conta più del risultato, deve essere una conseguenza del lavoro settimanale". Sulla formazione che si vedrà in campo: "Non ho dubbi sulla formazione, dobbiamo solo sostituire lo squalificato Ionita e non cambierà l’assetto della squadra. Barella ha sette giorni di lavoro in più nelle gambe, Faragò è pronto, Padoin ci può dare esperienza e Deiola ha giocato molto bene contro il Chievo. E’ giusto dare continuità a chi ha sta bene. Salamon? Ha fatto un’ottima gara, Pisacane sta facendo un bel campionato. Farias? Gli altri in questo momento sono più avanti, oggi come oggi mi viene difficile rinunciare a uno fra Sau, Joao Pedro e Borriello". Sull'avversario di giornata: "L’Udinese è una squadra molto fisica, sono giocatori molto imponenti fisicamente. Nelle mie scelte però guardo alle caratteristiche dei miei giocatori. C’è chi ha aspettato tanto e ha sfruttato l’occasione, devo tenere in considerazione tante cose. Delneri è un grande allenatore che negli ultimi tempi ha faticato a trovare spazio, non lo scopriamo oggi".