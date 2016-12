Il tecnico del Cagliari Massimo Rastelli ha parlato oggi in conferenza stampa, prima del match contro il Sassuolo. "Il ritiro è stato utile, ci serviva guardarci negli occhi, lo abbiamo affrontato con lo spirito giusto - le sue dichiarazioni -. Domani mi aspetto un risultato importante, per poi recuperare energie e uomini chiave ora infortunati; Capuano partirà titolare. Se giocheremo per il pareggio? Non lo faremo, né domani né mai. Joao Pedro? Il rigore sbagliato contro l'Empoli non cambia il giudizio su di lui. Borriello? Si è allenato ma non è a massimo della condizione; anche Murru, convocato, non è ancora al top. All'occorrenza potrebbero entrare a partita in corso. Ipotesi dimissioni? Questa parola non esiste nel mio vocabolario".