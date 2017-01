Massimo Rastelli, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida con il Milan: "Ho convocato 21 giocatori fra cui Borriello. Il ritiro era già concordato, è stato fatto per preparare al meglio una sfida importante come quella di domenica. Il Milan ha il morale alto? Si, ma anche noi. E le basse temperature non incideranno. Del Milan apprezzo la gestione della gara, inoltre gioca bene, ha elementi di livello e ha ottenuto i risultati. Noi andremo lì per dire la nostra, abbiamo preparato bene la gara. Murru? E' un giocatore recuperato, non al massimo della condizione ma comunque sulla buona strada. La formazione? La squadra ha bisogno di gente fresca, con una buona forma fisica e mentale. Sceglierò partendo da questi principi. Mercato? Opereremo in base a eventuali partenze e scegliendo giocatori che ci possano dare qualcosa in più".