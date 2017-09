L'allenatore del Cagliari Massimo Rastelli ha presentato in conferenza stampa l'impegno di domani contro il Sassuolo: "Il nostro avversario non attraversa un momento brillante per quel che riguarda i risultati, ma è una squadra che ha mantenuto più o meno la stessa ossatura di quando ha conquistato la qualificazione all’Europa League. A Bergamo non meritava di perdere e ha messo in difficoltà la Juventus. Ha qualità in mezzo e in attacco, i difensori sono forti ed esperti. Mi aspetto un Sassuolo agguerrito: attenderà un nostro errore, una rincorsa non effettuata, un attimo di pausa per colpire".



Un bilancio sull'inizio di stagione: "Quel che più mi ha soddisfatto in queste prime quattro partite è che la squadra è rimasta sempre in partita, un passo avanti rispetto alla stagione passata. Dobbiamo continuare su questa strada, senza illuderci né abbassare la guardia perché questo campionato sarà molto più difficile di quello dell’anno scorso. Dovremo metterci ancora più determinazione e cura nei dettagli per dare seguito al nostro momento positivo".