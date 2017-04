Il Cagliari sarà impegnato domani alle 15 contro il Chievo e mister Massimo Rastelli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia: "Per noi è una partita importante: ci sono tre punti in palio e la voglia di riscatto dopo domenica scorsa. Siamo sempre sotto esame, non possiamo permetterci di abbassare la guardia: non è affatto una partita inutile". Riguardo Fabio Pisacane, prosciolto dal Tribunale Federale Nazionale nell'ambito dello scandalo scommesse, dice: "Siamo contenti per Pisacane: eravamo fiduciosi, ora ha la testa del tutto libera da questo pensiero". Sui restanti singoli: "Borriello sta bene, così come Barella che ha recuperato dal suo problema. Sau negli ultimi mesi avrebbe meritato di segnare: spero lo faccia presto, sta facendo un gran lavoro per noi". Infine, su Han, primo nordcoreano a segnare in Serie A, la scorsa settimana contro il Torino: "Siamo contenti per lui e per il suo gol".