Un pareggio dal sapore dolceamaro per il Cagliari. Contro il Bologna, primo tempo giocato ad alti livelli dai ragazzi di Rastelli, che sfiorano anche il gol in più di una circostanza. La ripresa, invece, è caratterizzata dal blackout rossoblu accusato in seguito al gol di Destro, che ammutolisce il Sant'Elia per oltre venti minuti. Fino all'arrembaggio finale, culminato con il meritato pareggio siglato dal solito Borriello in pieno recupero.



ALTALENA ROSSOBLU - E pensare che il Cagliari ormai ci ha abituati ai suoi costanti sbalzi di umore. La squadra rossoblu alterna prestazioni positive (vedi le convincenti vittorie contro Inter, Atalanta, Genoa) a vere e proprie debacle senza attenuanti (vedi disfatte con Fiorentina, Torino, Napoli, Lazio), caratterizzate da clamorosi e preoccupanti blackout che hanno fatto drizzare le antenne ai tifosi rossoblu, preoccupati dai brutti scivoloni della propria squadra. Blackout accusati spesso e volentieri anche a gara in corso. Proprio come accaduto contro il Bologna: primo tempo giocato con grande intensità, con ottime trame di gioco. Ai rossoblu è mancato solo il gol, per il resto la prova sotto gli occhi di un Sant'Elia tutto esaurito (fatta eccezione per la Curva Nord, che ha scontato il secondo e ultimo turno di squalifica) è stata più che positiva. Nella ripresa, però, ecco palesarsi i soliti fantasmi. I ragazzi di Rastelli calano di intensità e il Bologna cresce alla distanza. La prima vera sortita offensiva degli emiliani coincide con il gol di Destro, che mette in mostra tutta la fragilità, non soltanto difensiva ma anche mentale, del Cagliari. I rossoblu accusano tremendamente il colpo, come più volte successo nel corso della stagione. I sardi perdono lucidità, i reparti si sfilacciano, la squadra va in affanno totale. La squadra sembra aver staccato la spina al primo ostacolo. Un problema non certo secondario, che Rastelli dovrà prima o poi arginare.



ALL'ULTIMO RESPIRO - Quando ormai la gara sembrava avviata verso una cocente sconfitta, arriva la svolta. Viviani, appena entrato in campo, commette un brutto fallo su Tachtsidis. Rosso diretto. È​ l'episodio che cambia la gara, la scossa che fa riattaccare la spina ai cagliaritani. Donadoni è costretto a coprirsi, inserendo Torosidis al posto di Destro, fino ad allora man of the match. I sardi si riversano in attacco con grande spirito e furore agonistico. E vengono premiati con il gol di Borriello all'ultimo respiro, in pieno recupero. Ci sarebbe da riflettere sugli sbalzi di umore dei rossoblu e ci sarebbe da domandarsi, in via del tutto immaginaria, dove sarebbe la squadra di Rastelli se solo non avesse staccato la spina con tanta, troppa frequenza nel corso del campionato.



BORRIELLO TRASCINATORE - Ancora una volta ci ha pensato Marco Borriello a salvare Massimo Rastelli. L'attaccante classe 1982 calcia magisralmente una punizione dal limite dell'area, concessa per fallo da ultimo uomo di Krafth sullo stesso Borriello in pieno recupero. Pennellata mancina e palla sotto l'incrocio dei pali alla sinistra di Mirante. Per bomber Borriello si tratta del 14° gol in 22 presenze stagionali, tra campionato e Coppa Italia. Quarto centro nelle ultime cinque uscite. Numeri importanti, che certificano come il centravanti rossoblu si sia letteralmente caricato sulle spalle il Cagliari, rispondendo sul campo alle critiche ricevute nelle scorse settimane. È lui il vero trascinatore della compagine rossoblu, con tutta la sua esperienza, la sua grinta e il suo fiuto del gol da vero attaccante di razza. Per la salvezza ormai è una questione meramente matematica, con il terzultimo posto distante ben 14 lunghezze. Ma per il futuro, il Cagliari avrà bisogno di lavorare, di crescere soprattutto sul piano caratteriale e mentale. Per evitare che la squadra stacchi la spina con troppa facilità alla prima salita che incontrerà lungo il percorso. A partire dalla prossima gara di Bergamo contro l'Atalanta.