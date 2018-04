Nel corso dell'assemblea della Cairo Comunication, il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato del futuro del club granata ribadendo la propria volontà di restare ancora a lungo alla guida della società. "Non ho nessuna intenzione di vendere il Torino - ha assicurato l'imprenditore alessandrino - ho preso un buon allenatore, che è Mazzarri e che penso possa fare buoni risultati. L’obiettivo è di fare bene con il Toro".



"Il Torino non è una cosa della società, è una cosa personale e cerco di gestirla al meglio delle mie possibilità" ha poi continuato Cairo dichiarando anche di non essere intenzionato a quotare il club in Borsa. "Non ho nessuna intenzione di quotare il Torino anche se in questi ultimi cinque anni ha avuto buoni risultati, non è una cosa a cui ho mai pensato. Non è di attualità".