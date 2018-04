“O arriva un compratore con i 100 milioni o Belotti non si muove”. Urbano Cairo non sembra aver fatto un solo passo indietro sulla questione Gallo rispetto a un anno fa quando, lo sa bene il Milan, mantenne la promessa fatta ai tifosi e rifiutò tutte le offerte inferiori ai 100 milioni di euro che arrivarono sulla sua scrivania. Ora che il campionato è quasi arrivato ai titoli di coda e il calciomercato sta tornando prepotentemente un argomento di attualità, il nome di Belotti è quello più gettonato quando si parla di Torino. Così come aveva fatto lo scorso anno, il presidente granata ha voluto ribadire lo stesso concetto: l'attaccante è al centro del progetto e non partirà a meno che qualcuno decida di pagare l'intera clausola rescissoria.



Ora, quando il calciomercato prenderà effettivamente il via, Cairo dovrà tramutare le sue parole in fatti, così come fatto un anno fa. Rispetto a dodici mesi fa trattenere Belotti sarà certamente più semplice, considerando il campionato al di sotto delle aspettative giocato dall'attaccante (a causa anche dei due infortuni subiti al ginocchio) e il fatto che non sarà tra i protagonisti del Mondiale sembra ad oggi improbabile che qualcuno possa arrivare a offrire quella cifra che non è stata offerta neanche dodici mesi fa, dopo un campionato da 26 gol.



Come anche Walter Mazzarri ha dichiarato in una delle ultime conferenze stampa, la crescita della società passa anche dalla conferma dei giocatori migliori. Non c'è alcun dubbio sul fatto che Andrea Belotti sia uno degli elementi più importanti del Torino, ora non resta che aspettare che la sua conferma diventi realtà. E in un calcio in cui le bandiere sono merce sempre più rara, chissà se il Gallo potrà diventare quella del Toro.