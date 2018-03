Sono tanti i rappresentati del mondo del calcio che, da questa mattina, hanno voluto rendere omaggio a Emiliano Mondonico. Non poteva mancare anche un ricordo del presidente del Torino Urbano Cairo che, intervenendo alla trasmissione radiofonica Tutti Convocati, ha parlato del suo rapporto con quello che è stato uno degli allenatori più amati della storia granata: "Ho più di un ricordo di Mondonico, c’era un bel rapporto tra di noi, anche perché era una persona disponibile e positiva, mi ha dato davvero tanti consigli - ha raccontato Cairo - Cosa rappresenta per il Torino? Quella famosa sedia alzata su un rigore non dato ad Amsterdam rappresenta il tremendismo granata, la voglia di non molare mai, di superare i propri limiti, qualcosa di romantico. Una perdita importante, era una sorta di papà granata".



Cairo ha poi svelato che la società granata si è attivata con la Lega serie A per far sì che sabato, prima di Cagliari-Torino, venga osservato un minuto di silenzio proprio in onore di Emiliano Mondonico: "Iniziative in favore di Mondonico? Sicuramente sì, adesso ho detto subito di parlare in Lega perché vorrei prima della partita di Cagliari fosse osservato un minuto di silenzio, cosa che ritengo doverosa. Spero che lo facciano su tutti i campi, perché meriterebbe un tributo tale".