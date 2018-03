Da quando si è messo in luce con una serie di buone prestazioni, segnando anche due gol (uno alla Lazio in campionato, uno alla Roma in Coppa Italia), Simone Edera è finito nel mirino del Napoli. La società partenopea ha iniziato a seguire da vicino il giovane attaccante del Torino ma, come ha dichiarato anche il suo procuratore Beppe Galli, Urbano Cairo non è intenzionato a cederlo.



"Il Napoli? Gli azzurri le informazioni sui calciatori importanti le prendono sempre - ha dichiarato Cairo ai microfoni di Radio Kiss Kiss - purtroppo il Torino non lo farà muovere ma è probabilmente giusto che resti un altro anno in granata per crescere. È un calciatore fortissimo e si parlerà tanto di lui”.