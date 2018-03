A circa ventiquattro ore di distanza dalla morte di Emiliano Mondonico, il presidente del Torino Urbano Cairo, dopo averlo già fatto ieri, ha quest'oggi ricordato l'amatissimo ex allenatore granata intervenendo telefonicamente alla trasmissione Uno Mattina su Rai 1.



"Il Mondo è stato un grande allenatore del mio Toro, una persona molto speciale. Io l’ho conosciuto ma purtroppo non così bene, non l’ho avuto come allenatore - ha dichiarato Cairo - ha fatto tantissimo per il calcio, tantissimo per il Toro, tanti tifosi ora lo rimpiangono. Dal 90 al ’94 fece risultati importanti, la vittoria della Mitropa Cup e della Coppa Italia, il terzo posto in campionato e, a parte i risultati, trasmise qualcosa di speciale, il suo tremendismo speciale. È stato anche un bravo calciatore”.