Vigilia di Cagliari-Torino e Walter Mazzarri ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro la formazione sarda. Ventiquattro ore dopo la scomparsa di Emiliano Mondonico, l'allenatore granata ha voluto ricordare quello che è stato un suo predecessore sulla panchina del Toro. "Mondonico era un grande allenatore, un tecnico che ha fatto la storia del Torino e ha portato qua l'ultimo trofeo (la Coppa Italia del 1993, ndr). Siamo tutti addolorati per questa scomparsa, in questo mese purtroppo ci hanno lasciato troppi uomini di spessore e Mondonico è uno di questi. Era di una generazione precedente alla mia e più che sul campo ci siamo incontrati quando lui faceva l'opinionista: anche dal modo che aveva di porre le domande, si capiva che persone era e il fatto che fosse un grande intenditore di calcio".



Mazzarri ha poi parlato dell'avversario di domani del suo Torino, il Cagliari: "Il Cagliari nell'ultima partita ha vinto e in quella prima è stato raggiunto all'ultimo dalla Lazio. Abbiamo visto come ci ha affrontato una settimana fa il Verona, dobbiamo quindi farci trovare preparati a fare una partita diversa dalle ultime dove non siamo riusciti a fare punti. Veniamo da un periodo negativo, le cause che hanno portato a ciò sono tante, io e i miei collaboratori in questi giorni abbiamo fatto in questi giorni per fare meglio in queste ultime dieci partite. Quando parlo con i giocatori sembra che non ci siano problematiche a livello mentale, la domenica invece abbiamo dei cali di concentrazione. A volte ci vuole un risultato per ripartire, contro la Fiorentina dopo l'1-1 avevo la sensazione che potessimo addirittura vincere invece abbiamo perso. C'è stato un po' di contraccolpo ma è normale. Abbiamo lavorato tanto in questi giorni, spero di vedere una partita diversa domani".



Mazzarri ha poi parlato dei singoli giocatori: "Bonifazi non l'ho mai avuto molto a disposizione per via degli infortuni e questo finora l'ha penalizzato. Belotti? L'ho visto carico, motivato, dispiaciuto per il momento del Torino ma è molto carico e voglioso. Rispetto agli altri nazionali è arrivato anche un giorno prima. Poi il campo parlerà, ma a livello di approccio tra due persone l'ho visto bene. In questo momento però bisogna parlare sul campo più che a parole. I nazionali deciderò oggi se impiegarli, quando deciderò anche il modulo con cui giocheremo. De Silvestri? Ieri si è allenato bene, penso che sarà a disposizione. Lyanco invece starà fuori ancora per un po'".