Tra calciatori e cantautori la differenza è teoricamente sostanziale, eppure il confine tra loro, già affievolito a livello di assonanza, sembra ultimamente molto labile. Dopo Osvaldo, che si è ritirato dal calcio giocato per fare la rockstar, ecco Royston Drenthe che da promessa del Real Madrid è prima rimasto senza contratto, e poi ha deciso di reinventarsi rapper.



ROYA2FACES - Al cambio di professione, segue naturalmente anche il cambio nome: ora Royston si è artisticamente evoluto in Roya2Faces. Ma almeno la passione non è cambiata, semmai si è mescolata. Nel suo primo singolo "Paranoia", infatti, non ha abbandonato il mondo che l'ha reso famoso, di cui ha raccontato qualche sfaccettatura, citando anche due nomi importanti: Jaap Stam e Zlatan Ibrahimovic. Musica e calcio si uniscono ancora volta, nelle 2Faces di Royston, nelle sue parole rappate. E chissà che questa volta il destino dopo aver annebbiato il primo volto, quello calcistico, di Drenthe, non abbia riservato un futuro migliore al secondo, quello musicale.