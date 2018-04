Lutto in casa Torino: è morto Sauro Tomà, il difensore del Grande Torino che scampò alla tragedia di Superga grazie a un infortunio al ginocchio che non gli permise di partire per la trasferta di Lisbona dove Valentino Mazzola e compagni giocarono la loro ultima partita. Tomà aveva 92 anni, compiuti lo scorso 10 aprile, ha vestito la maglia granata dal 1947 al 1951 vincendo due scudetti, quello del 1948 e quello del 1949. Nella sua carriera ha vestito anche le maglie di Spezia (la sua città natale), Brescia e Bari.



Tomà era l'unico calciatore del Grande Torino ancora in vita, il portiere di riserva Renato Gandolfi che cedette il proprio posto sull'aereo al terzo Dino Ballarin salvandosi così la vita, è morto nel 2011 all'età di 83 anni.