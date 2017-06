Caso di calcio scommesse in Spagna. Le squadre coinvolte sono il Cornellà e l'Edense, squadre della Segunda B, la terza categoria del calcio spagnolo. Il Mundo riporta la registrazione che un calciatore dell'Edense ha realizzato negli spogliatoi dopo il tentativo di combine fallito. La partita secondo gli accordi doveva finire 4-1 per il Cornellà, all'intervallo il parziale era già di 3-0. Secondo il Mundo, il tutto è fallito perché diversi giocatori erano all'oscuro dell'accordo. Le stesse agenzie di scommesse avevano chiuso le giocate prima dell'inizio del secondo tempo.



Uno dei giocatori dell'Edense, Giullermo Smitarello, ha registrato la conversazione dei suoi compagni di squadra, creando quindi di fatto il caso. "Loro sapevano che la partita doveva finire 4-1 e si sono arrabbiati perché siamo andati vicini al 3-2", questo quello che dice un calciatore dell'Edense.



Solo un calciatore dell'Edense è stato identificato: Nico Chafèr. Per la Conerllà invece sono entrati nella combine: Marcos Pérez de Arcos, Pere Martínez, Jorge Devesa, David García y Abraham Noé.



All'intervallo, un giocatore non bene identificato, entra nella conversazione e dice: "Apparentemente 3 giocatori hanno parlato e pare che ci fossero scommesse in Qatar e in Cina sul 4-2. L'agenzia di scommesse ha chiuso le giocate e chi doveva scommettere nell'intervallo non ha quindi potuto farlo".