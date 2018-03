Una brutta, bruttissima notizia scuote la domenica della Serie A e di tutto il mondo del calcio italiano: Davide Astori è morto nella notte in seguito a un malore. Il capitano della Fiorentina si trovava a Udine, dove nel pomeriggio avrebbe dovuto affrontare la squadra di Massimo Oddo. Il difensore classe '87, cresciuto nelle giovanili del Milan, è stato trovato senza vita nell'albergo del ritiro viola, l'hotel Là di Moret.



IL COMUNICATO - A dare la notizia è stata la Fiorentina, attraverso un comunicato ufficiale: "La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che è scomparso il suo capitano Davide Astori, colto da malore. Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità degli addetti ai lavori".



RINVIATA UDINESE-FIORENTINA - La gara prevista per le 15 tra Udinese e Fiorentina è stata ufficialmente rinviata a seguito di questo tragico evento.



Calciomercato.com si unisce alle condoglianze alla famiglia per questa tragica scomparsa.