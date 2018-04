Divertimento, emozioni e tanto altro nella XXIII edizione di, la rassegna internazionale sul fumetto, l'animazione, i videogames, il cinema e l'intrattenimento, alla Fiera di Roma.ha voluto partecipare con una sponsorizzazione dello stand di, dove, durante i quattro giorni dell’esposizione, migliaia di ragazzi si sono sfidati in partite diNon solo però, è anche l'occasione per vedere in azione quattro pro-player ufficiali per la conquista del primo Girolamo '' Giordano (Cagliari), Matteo '' Ribera (Empoli), Elia '' Ruggini (Perugia) e il nostro videoeditorialista Mattia '' Guarracino, gamer della Sampdoria, si affrontano a partire dalle 10 per la conquista del titolo.Su Calciomercato.com tutti gli aggiornamenti dal nostro inviato al Romics Federico Albrizio.