Qui non ci sono Ronaldo, qui non ci sono Messi: il calcio non è solo dei campioni, quello virtuale non è solo dei pro. Un angolo dedicato a chi si avvicina al mondo degli eSports, per chi li vive con passione ma senza prendersi troppo sul serio. "Un po' di FIFA qua?" è la rubrica dedicata a voi e a noi, ai gamer di tutti i giorni: uno spazio per tutte le curiosità e per raccontare avventure e disavventure digitali.Cambio di piani, per questa volta rubiamo il lunedì a Daniele 'IcePrinsipe' Paolucci e alla sua rubrica "Prince of FIFA" , che tornerà domani con un nuovo video, e dedichiamo il lunedì a noi 'normali' e a un 1° aprile 'fortunato'. E' stato un weekend da pancia piena: pranzi e cenoni di Pasqua tra famiglia e amici (a proposito, anche se in ritardo tanti auguri ai nostri lettori!) e le famose uova con i loro regali. Uno di questi, è arrivato anche a Fifa18: dopo settimane di inseguimenti e parsimonioso risparmio,Personaggio del momento in, non per meriti: "", così domenica il centrocampista francese analizzava la propria delicata situazione. Dopo averlo difeso la scorsa stagione da chi lo bollava come 'strapagato' a fronte deispesi per riacquistarlo dalla, criticandolo ed escludendolo diverse volte dall'undici titolare. Serve il rilancio dunque anche in chiave Mondiale (gol e assist nell'ultima amichevole disputata con la nazionale francese), in un finale di stagione che vede i Red Devils ancora impegnati in FA Cup e per la difesa del secondo posto in Premier.88 di valutazione generale, tecnica di dribbling, passaggi e velocità migliorati rispetto all'originale per quella che tuttora restaIl regalo di Pasqua ideale quindi per chi, come il sottoscritto, aveva bisogno di un ultimo tassello per completare la rosa Premier a centrocampo, specie poi se a prezzo di saldo:(fonte Futbin),, o anche dovesse fallire non sarebbe comunque una scommessa 'dolorosa' ma rivendibile. Eppure c'è un altro giocatore a cui va il merito di questa operazione,: proprio il Gallo, trovato in un pacchetto vinto al(un rapido consiglio dato da modesta e personale esperienza: se non potete disputare partite in Weekend League, il sabato e la domenica gli avversari sono più abbordabili e i pacchetti premio sono spesso più 'generosi'), ha portato gli ultimi 4mila crediti necessari per vincere l'asta all'ultimo minuto e acquistare Pogba. Ora il campo per dire la verità: sarà crisi come nella realtà, o nel virtuale sarà tutta un'altra storia?@Albri_Fede90