Non solo de Vrij, l'Inter punta al doppio colpo in casa Lazio. Nonostante le smentite di rito, sarebbe Milano la destinazione del difensore centrale olandese, che potrebbe ritrovare un ex compagno di squadra con la maglia dell'Inter.



CALCIOMERCATO INTER - Il calciomercato Inter gira vorticosamente intorno a Roma: come riporta ‘fcinternews.it’, la dirigenza nerazzurra avrebbe puntato Adam Marusic: l’esterno montenegrino, scovato la scorsa estate da Igli Tare e prelevato dall’Ostende, è cresciuto col passare dei mesi, rubando il posto da titolare a Dusan Basta. Un adattamento rapidissimo al calcio italiano che ha destato stupore, e interesse. Per arrivare al giocatore bisognerà partire da almeno 20-25 milioni per convincere Lotito della bontà della cessione.