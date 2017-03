La Procura della FIGC ha presentato le sue richieste in merito al procedimento che riguarda il difensore del Genoa Armando Izzo, coinvolto nell'ambito dell'inchiesta sul Calcioscommesse quando indossava ancora la maglia dell'Avellino. Per il giocatore napoletano sono stati chiesti 6 anni di squalifica e la preclusione e una multa di 20.000 euro, mentre per il club irpino è stata chiesta una penalizzazione di 7 punti in classifica.



Il giocatore è comparso stamattina davanti al Tribunale Nazionale della FIGC insieme al calciatore del Cagliari Fabio Pisacane, a Francesco Millesi e Luca Plini, Mariano Arini, Raffaele Castaldo e Raffaele Biancolino. Per Millesi e Plini è stata chiesta la stessa sanzione di Izzo, mentre per Pisacane e gli altri 6 mesi di squalifica e 30.000 euro di ammenda "per aver violato il dovere di informare la procura federale". Per l'ex presidente e ora amministratore unico dell'Us Avellino, Walter Taccone, la sanzione richiesta è di 9 mesi di inibizione più 45 mila euro di ammenda.