Il difensore dell'Atalanta Mattia Caldara è intervenuto su Radio Rai e ha parlato anche del delicato momento che sta attraversando all'Inter il suo ex compagno di squadra Roberto Gagliardini: "Secondo me, Roby ha dimostrato di essere un grande giocatore all'Atalanta, ha deciso di andare perché se lo meritava. Ovviamente, l'Inter non sta vivendo un bel momento adesso, ma lui è il futuro della Nazionale: per me ha fatto la scelta giusta perché andare in una grande ti fa crescere sotto tutti i punti di vista".